Прямая трансляция матча Англия - Хорватия на ЧМ-2026

В ночь на 18 июня состоится матч между сборными Англии и Хорватии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, который в эти дни проходит на полях США, Канады и Мексики, передают Vesti.kz.Где и когда смотреть матч Англия - Хорватия на ЧМ-2026
Встреча пройдёт "ЭйТи-энд-Ти Стэдиум" в Арлингтоне (штат Техас, США) и начнётся в 01:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Также просмотр будет доступен на официальном сайте вещателя - трансляция начнётся в 00:50.
Следующий матч англичане проведут 24 июня против Ганы. Хорватия, в свою очередь, в этот же день сыграет с Панамой.
Прямая трансляция первого матча сборной Португалии на ЧМ-2026