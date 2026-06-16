Победитель Лиги чемпионов заинтересовался блеснувшим на ЧМ-2026 игроком КПЛ

Полузащитник "Астаны" и сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич может продолжить карьеру в одном из самых титулованных клубов Великобритании, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Daily Record.

"Селтик" положил глаз на Башича

По информации источника, 24-летний хавбек входит в сферу интересов шотландского "Селтика". Представители клуба внимательно следят за выступлениями боснийца на чемпионате мира-2026, где он защищает цвета национальной команды.

Яркий старт на чемпионате мира

В матче первого тура группового этапа против Канады (1:1) Башич вышел в стартовом составе сборной Боснии и Герцеговины и стал одним из лучших игроков встречи в составе своей команды.

Примечательно, что хавбек вошёл в историю как первый футболист казахстанской премьер-лиги (КПЛ), сыгравший на чемпионате мира.

Статистика Башича в "Астане"

Башич выступает за "Астану" с 2025 года. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

На мировом первенстве сборная Боснии и Герцеговины выступает в группе B, где её соперниками являются команды Канады, Катара и Швейцарии.

"Селтик" является одним из самых титулованных клубов Великобритании. Команда 56 раз становилась чемпионом Шотландии и вошла в историю как первый британский клуб, выигравший главный европейский турнир — Кубок европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов) в сезоне-1966/67.

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