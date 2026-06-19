План Неймара раскрыт: когда звезда Бразилии выйдет на поле на ЧМ-2026

Неймар восстановился после травмы и вернулся к тренировкам, однако пока не набрал оптимальную форму, сообщают Vesti.kz.

По предварительной информации, звёздный бразилец может пропустить и второй матч сборной на чемпионате мира — против Гаити. Матч пройдет рано утром 20 июня и начнется в 05:30 по времени Казахстана.

По данным El Chiringuito TV, главная цель 34-летнего форварда — успеть выйти на поле в третьей игре группового этапа против Шотландии. Сам Неймар рассчитывает получить игровую практику именно в этом поединке.

Матч Бразилия — Шотландия запланирован на 25 июня. На старте турнира "селесао" сыграли вничью с Марокко (1:1).

Отметим, что сборная Бразилии в последний раз становилась чемпионом мира в 2002 году.