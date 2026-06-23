Панама - Хорватия: где и когда смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2026

В ночь с 23 а 24 июня на ЧМ-2026 состоится матч второго тура группового этапа между сборными Панамы и Хорватии, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы L пройдет в Торонто (Канада) и начнется в 04:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция игры пройдет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan и на официальных сайтах данных телевещателей. Показ начнется в 03:50.

Напомним, в первом туре хорваты со счетом 2:4 проиграли Англии, а Панама минимально уступила команде Ганы - 0:1.

Англия и Гана сыграют в Бостоне (США). Матч пройдет в ночь с 23 на 24 июня.

Турнирное положение в группе LАнглия - 3 очка;Гана - 3;Панама - 0;Хорватия - 0.