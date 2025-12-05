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ЧМ-2026
Сегодня 09:50
 

Нидерланды установили абсолютный рекорд чемпионатов мира

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Нидерланды установили абсолютный рекорд чемпионатов мира Сборная Нидерландов по футболу. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Сборная Нидерландов вошла в историю чемпионатов мира, несмотря на драматичный вылет с турнира. В матче 1/16 финала мундиаля-2026 команда установила уникальное достижение, которого ранее не удавалось ни одной национальной сборной, передают Vesti.kz.

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Сборная Нидерландов вошла в историю чемпионатов мира, несмотря на драматичный вылет с турнира. В матче 1/16 финала мундиаля-2026 команда установила уникальное достижение, которого ранее не удавалось ни одной национальной сборной, передают Vesti.kz.

Новый рекорд чемпионатов мира

Встреча с Марокко завершилась в основное время со счетом 1:1. На 72-й минуте Коди Гакпо вывел нидерландцев вперед, однако уже в компенсированное время, на 90+1-й минуте, защитник Исса Диоп подключился к атаке и ударом головой после фланговой подачи восстановил равновесие.

Благодаря этому матчу сборная Нидерландов установила новый рекорд чемпионатов мира: команда в шестой игре подряд одновременно забила и пропустила именно во втором тайме. Предыдущее достижение принадлежало сборной Германии, которая с 1986 по 1990 год на протяжении пяти матчей подряд обменивалась голами с соперниками после перерыва.

Драма в серии пенальти

Дополнительное время победителя не выявило, а в серии пенальти точнее оказались футболисты Марокко — 3:2.

Таким образом, марокканская сборная вышла в 1/8 финала, где 4 июля встретится с Канадой. Для Нидерландов же поражение стало концом выступления на чемпионате мира-2026.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Санта-Клара   •   1/16 финала, мужчины
2 июля 05:00   •   не начат
США
США
- : -
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
США
Ничья
Босния и Герцеговина
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