Сборная Марокко одержала победу над Нидерландами в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "ББВА" в Гуадалупе (Мексика) и завершилась серией послематчевых пенальти.

По итогам двух таймов на табло было 1:1.

Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо на 72-й минуте нанес точный удар по центру ворот, получив мяч в штрафной площади, и вывел Нидерланды вперед.

Однако удержать победный счет до конца второго тайма "оранжевые" не смогли. В компенсированное время на 91-й минуте сборная Марокко смогла сравнять - Исса Диоп пробил головой с близкого расстояния в правый верхний угол ворот.

Два дополнительных тайма прошли без голов. В итоге все решилось в серии 11-метровых, где точнее была сборная Марокко.

За выход в четвертьфинал чемпионата мира марокканцы сыграют с Канадой, которая ранее выбила ЮАР. Матч 1/8-й состоится 4 июля в Хьюстоне (США).

Напомним, что ранее Парагвай в серии послематчевых пенальти выбил в первом раунде плей-офф сборную Германии.

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