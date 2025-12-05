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ЧМ-2026
Сегодня 08:57
 

Марокко победило Нидерланды и вышло в 1/8 финала ЧМ-2026

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Марокко победило Нидерланды и вышло в 1/8 финала ЧМ-2026 Сборная Марокко на ЧМ-2026. Фото: instagram.com/equipedumaroc©

Сборная Марокко одержала победу над Нидерландами в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Марокко одержала победу над Нидерландами в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "ББВА" в Гуадалупе (Мексика) и завершилась серией послематчевых пенальти.  

По итогам двух таймов на табло было 1:1. 

Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо на 72-й минуте нанес точный удар по центру ворот, получив мяч в штрафной площади, и вывел Нидерланды вперед. 


Однако удержать победный счет до конца второго тайма "оранжевые" не смогли. В компенсированное время на 91-й минуте сборная Марокко смогла сравнять - Исса Диоп пробил головой с близкого расстояния в правый верхний угол ворот. 


Два дополнительных тайма прошли без голов. В итоге все решилось в серии 11-метровых, где точнее была сборная Марокко.

За выход в четвертьфинал чемпионата мира марокканцы сыграют с Канадой, которая ранее выбила ЮАР. Матч 1/8-й состоится 4 июля в Хьюстоне (США).

Напомним, что ранее Парагвай в серии послематчевых пенальти выбил в первом раунде плей-офф сборную Германии.

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