Определилась первая пара 1/8-й финала ЧМ-2026

На чемпионате мира-2026 по футболу определилась первая пара стадии 1/8 финала. За путёвку в четвертьфинал поспорят сборные Марокко и Канады, передают Vesti.kz.

Когда состоится матч за четвертьфинал

Встреча состоится 4 июля, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по казахстанскому времени.

Сборная Марокко пробилась в следующую стадию, обыграв в 1/16 финала Нидерланды. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались марокканцы — 3:2.

Канада, в свою очередь, в первом раунде плей-офф минимально победила сборную ЮАР — 1:0.

Плей-офф ЧМ-2026 набирает обороты

Помимо Марокко и Канады, участие в 1/8 финала уже гарантировали себе сборные Бразилии и Парагвая, также успешно преодолевшие стадию 1/16 финала.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины.

Расписание ЧМ-2026 на 30 июня и 1 июля: кто сыграет за выход в 1/8 финала

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