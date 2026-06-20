Нидерланды - Швеция: прямая трансляция и составы команд на матч ЧМ-2026

Сегодня, 20 июня, на чемпионате мира-2026 по футболу состоится один из центральных матчей второго тура группового этапа, в котором встретятся сборные Нидерландов и Швеции, передают Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч?

Встреча группы F пройдет на стадионе "НРГ" в Хьюстоне (штат Техас, США) и начнется в 22:00 по времени Казахстана.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Qazsport. Также матч можно будет посмотреть на официальном сайте вещателя. Начало эфира запланировано на 21:50.

Стартовые составы:

Нидерланды:

Вербрюгген, Думфрис, ван Хекке, ван Дейк, ван де Вен, Гравенберх, де Йонг, Рейндерс, Бробби, Мален, Гакпо.

Швеция:

Нордфельдт, Лагербильке, Хин, Линделёф, Гудмундссон, Карлстрём, Аяри, Нюгрен, Бернхардссон, Дьёкереш, Исак.С каким настроением подходят команды?

Сборная Нидерландов стартовала на турнире с ничьей против команды Японии — 1:1. Шведы же начали чемпионат мира гораздо увереннее, разгромив Тунис со счетом 5:1 и возглавив группу по дополнительным показателям.

Матч между Нидерландами и Швецией может стать ключевым в борьбе за первое место в квартете и существенно повлиять на расклады перед заключительным туром.

Что дальше?

В третьем туре группового этапа Нидерланды сыграют против Туниса, а Швеция встретится со сборной Японии. Оба матча состоятся 26 июня.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится финальным матчем 19 июля.