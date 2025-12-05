Несчастная звезда и капитан. 8 игроков, которые попали на ЧМ-2026, но так и не вышли на поле

На чемпионате мира-2026 осталось только десять команд, претендующих на трофей. 38 сборных завершили борьбу на турнире - кто-то провалился ещё на групповой стадии, а кого-то остановили в плей-офф. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о восьми звёздных игроках, которые так и не сыграли ни минуты на ЧМ-2026, хотя были в составе своей команды.

Сюда вошли игроки, которые по разным причинам так и не вышли на поле на этом мундиале. В итоге их команды вылетели из турнира.

20-летний центральный защитник "Челси" так и не сыграл ни минуты на этом чемпионате мира. В январе он провёл 120 минут в финале Кубка африканских наций, а в марте и июне выходил в старте во всех товарищеских матчах команды.

Но на самом чемпионате Сарр раз за разом оставался на скамейке запасных. В итоге он не смог помочь команде ни на групповой стадии, ни в 1/16 финала против Бельгии (2:3).

29-летний центрбек "Ювентуса" не вышел на поле ни в одном из пяти матчей бразильцев на ЧМ-2026. Несмотря на статус одного из ключевых игроков в клубе, он не получил доверия в национальной команде.

Возможно, дело даже не в игроке, а в конкуренции, которая очень сильна в сборной Бразилии.

35-летний атакующий полузащитник уже не являлся игроком основной обоймы конголезцев, поэтому не удивительно, что он не выходил на поле с первых минут. Но удивительно, что тренерский штаб не дал ему выйти хотя бы на минуту в одном из четырёх матчей, тем более для ветерана это был первый ЧМ в карьере.

Какута принял решение о завершении профессиональной карьеры сразу после вылета из турнира. ДР Конго добралась до 1/16 финала, где уступила Англии (1:2). Сам Какута в молодости считался большим талантом, даже сам Эден Азар говорил, что не встречал игрока талантливее чем Гаэль.

Экс-игроку молодёжной сборной Франции так и не удалось раскрыть свой потенциал. К сожалению, он так и не сыграл на ЧМ за всю свою карьеру, зато почувствовал атмосферу турнира, будучи запасным.

31-летний защитник "Атлетико" должен был стать капитаном и лидером уругвайцев на этом турнире. До этого он уже играл на трёх чемпионатах мира. Однако в этот раз серьёзные коррективы в планы команды внесли травмы Хименеса и его проблемы с лодыжкой.

Он так и не успел восстановиться к старту чемпионата мира в полной мере, поэтому тренерскому штабу Марсело Бьелсы пришлось расссчитывать на других игроков. Хименес находился на скамейке запасных, но на поле так и не выходил. В итоге уругвайцы не смогли выйти из группы, потерпев фиаско.

Понятно, что 24-летнему защитнику сложно было бы рассчитывать на место в стартовом составе сборной Португалии, но выходить хотя бы изредка на замену вполне реально.

Однако на этом мундиале Инасиу не вышел ни в одном из пяти матчей. В итоге португальцы вылетели из турнира на стадии 1/8 финала.

43-летний вратарь шотландцев поехал на свой первый чемпионат мира в таком возрасте. И это неудивительно, ведь они пробились на мундиаль впервые за 28 лет! Он стал самым возрастным игроком, вызванным на этот турнир.

Шотландии не удалось выйти из группы, а Гордону так и не дали дебютировать на чемпионатах мира. Он провёл все три матча на скамейке запасных.

32-летний голкипер почти всю свою международную карьеру находится в тени Алиссона. Для него это был третий мундиаль, в сумме он 15 раз был в заявке на матч чемпионата мира, но фактически сыграл только в одной встрече в 2022 году.

В этот раз он все пять раз оставался запасным, наблюдая за игрой команды со стороны.

Чемпионаты мира - настоящая боль для 27-летнего защитника "Барселоны" Араухо. Дело в том, что он пропустил ЧМ-2022 из-за травмы, а теперь из-за повреждения не сыграл и на ЧМ-2026.

На этот мундиаль он съездил. Перед турниром даже проходил экстренную реабилитацию в Барселоне, но и она не помогла в полной мере. Стартовые два матча он пропустил, а третью встречу в группе провёл уже в качестве запасного.

Получается, что от травм на этом турнире больше всех страдал Уругвай, который лишился и Хименеса, и Араухо.

Напомним, что ближайшим вечером и ночью на ЧМ-2026 определятся последние два четвертьфиналиста. Путёвки оспорят Аргентина и Египет (21:00 по казахстанскому времени), а также Швейцария и Колумбия (01:00).

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