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Мировой футбол
Вчера 20:10
 

Чемпион АПЛ из "Челси" и участник ЧМ-2026 объявил о завершении карьеры в 35 лет

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Чемпион АПЛ из "Челси" и участник ЧМ-2026 объявил о завершении карьеры в 35 лет ©Depositphotos/pal2iyawit

Бывший полузащитник лондонского "Челси" и сборной ДР Конго Гаэль Какута официально завершил профессиональную карьеру, передают Vesti.kz.

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Бывший полузащитник лондонского "Челси" и сборной ДР Конго Гаэль Какута официально завершил профессиональную карьеру, передают Vesti.kz.

35-летний футболист сообщил о своём решении в социальных сетях, поблагодарив всех, кто сопровождал его на протяжении футбольного пути.

"Наступает момент, когда нужно уметь прислушиваться к годам и принимать, что у всего есть свой конец. Сейчас я хочу объявить о завершении карьеры. Я хочу поблагодарить всех, кто пересекался со мной на пути: мою семью, близких, тренеров, партнёров по команде, руководителей, болельщиков и всех людей, которые верили в меня".

Богатая клубная карьера

За годы выступлений Какута защищал цвета целого ряда известных европейских клубов. Помимо "Челси", он играл за "Фулхэм", "Лацио", "Севилью", "Райо Вальекано", "Ланс" и другие команды.

В составе лондонского клуба полузащитник стал чемпионом Англии сезона-2009/10, а также завоевал Кубок Англии.

От Франции до сборной ДР Конго и ЧМ-2026

На международном уровне Какута сначала выступал за юношеские сборные Франции. Вместе с командой до 19 лет он выиграл чемпионат Европы, а по итогам турнира был признан лучшим игроком.

Позже футболист сменил спортивное гражданство и начал выступать за национальную сборную ДР Конго, с которой поехал на чемпионат мира-2026. Конголезцы вышли из группе, а затем уступили Англии (1:2) в 1/16 финала.

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