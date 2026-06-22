Нападающий сборной Испании переписал историю на ЧМ-2026: такого не было 92 года

Форвард "Реал Сосьедада" и сборной Испании Микель Оярсабаль отметился сразу несколькими историческими достижениями в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Саудовской Аравии, который завершился уверенной победой "красной фурии" со счётом 4:0, передают Vesti.kz.

Дубль за 24 минуты и национальный рекорд

Оярсабаль был признан лучшим игроком встречи после яркого выступления, в ходе которого оформил дубль уже к 24-й минуте матча.

Как сообщает Stats Foot, нападающий стал самым быстрым автором двух голов в составе сборной Испании в истории чемпионатов мира. Предыдущее достижение держалось с 1934 года и принадлежало Хосе Ирарагорри, который забил два мяча за 25 минут в матче 1/8 финала против Бразилии (3:1).

Вошёл в элитный список чемпионатов мира

Испанец также стал лишь вторым футболистом в истории мировых первенств (первый в истории сборной Испании), которому удалось набрать три результативных действия в первые 25 минут матча.

Ранее подобное удавалось только венгру Ласло Фазекашу, который в игре против Сальвадора на чемпионате мира 1982 года записал на свой счёт гол и две результативные передачи.

Кроме того, баскский форвард вошёл в ещё более эксклюзивный список, став всего третьим игроком с 1966 года, набравшим три голевых действия в первые 30 минут встречи на чемпионате мира.

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