На ЧМ-2026 забит самый быстрый гол

Полузащитник сборной Чехии Михал Садилек вошёл в историю чемпионата мира-2026, став автором самого быстрого гола нынешнего турнира, передают Vesti.kz.

Рекорд был установлен в матче второго тура группы A против сборной ЮАР, который проходит на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте (США).

Новый рекорд текущего турнира

Чешский футболист отличился уже на шестой минуте встречи. Согласно официальной статистике, мяч оказался в воротах соперника через 5 минут и 8 секунд после стартового свистка.

Благодаря этому Садилек превзошёл прежнее достижение нападающего сборной Германии Феликса Нмечи. Ранее самым быстрым голом турнира считался мяч немецкого форварда в матче против Кюрасао, забитый на отметке 5 минут 16 секунд.

Таким образом, на данный момент именно Михалу Садилеку принадлежит рекорд самого быстрого гола чемпионата мира-2026.

Важный матч для обеих сборных

Обе команды подошли ко второму туру после поражений на старте турнира. Чехия уступила Южной Корее со счётом 1:2, а сборная ЮАР проиграла Мексике — 0:2.

В заключительном туре группового этапа чехи сыграют против Мексики, тогда как южноафриканская команда встретится со сборной Южной Кореи.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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