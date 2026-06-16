Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью хочет подписать в команду Феликса Нмечу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sky Sport Germany.

Португальского специалиста впечатлила игра полузащитника сборной Германии на чемпионате мира по футболу.

25-летний Нмеча выступает за дортмундскую "Боруссию". Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 50 миллионов евро. Моуринью уже изучает информацию.

Напомним, в стартовом матче ЧМ-2026 сборная Германии разгромила Кюрасао со счетом 7:1. Нмеча забил первый гол в этой встрече, он стал стал самым быстрым на этом турнире.

Недавно Моуринью вернулся в "Реал", который уже возглавлял с 2010 по 2013 год. Сейчас он активно формирует новую команду.