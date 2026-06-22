Месси забил 17-й гол и побил рекорд чемпионатов мира по футболу

Лионель Месси установил новый исторический рекорд чемпионатов мира, став лучшим бомбардиром в истории турнира. Достижение покорилось капитану сборной Аргентины в матче второго тура группы J ЧМ-2026 против Австрии, сообщают Vesti.kz.

Забитый мяч стал для Месси 17-м на мировых первенствах (и четвёртым на турнире 2026 года), благодаря чему он превзошёл прежнего рекордсмена — экс-нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов.

Третью строчку в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира занимает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, отличившийся 15 раз на мундиалях.

Отметим, что ранее Роналду не забил пенальти.