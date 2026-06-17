Мбаппе не помог. Франция не смогла поразить ворота Сенегала в первом тайме

Сборные Франции и Сенегала провели первый тайм стартового матча на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы I проходит на MetLife Stadium в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США). После первой 45-минутки на табло горят нули.

Отметим, что в стартовом составе французов на поле вышли Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, но им пока не удалось создать серьезной угрозы у ворот Эдуара Менди.

Также в группу I на ЧМ-2026 вошли сборные Норвегии и Ирака. Их стартовый матч начнется в 03:00 по казахстанскому времени.

Напомним, что в плей-офф от каждой группы выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также восемь лучших среди тех, кто станет третьим.