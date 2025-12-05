Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу над Норвегией в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы I завершилась победой французов со счетом 4:1. Мбаппе отметился двумя голевыми передачами, а главным героем матча стал Усман Дембеле, оформивший хет-трик.

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Капитан сборной Франции заявил, что команда выполнила свою задачу на групповом этапе и теперь должна сосредоточиться на плей-офф.

"Работа была выполнена должным образом, теперь пришло время восстановления и нового соревнования, которое начинается", - написал Мбаппе в социальных сетях.

Напомним, Франция набрала девять очков в трех матчах, заняла первое место в группе I и вышла в 1/16 финала. Норвегия же стала второй и тоже продолжает борьбу.

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