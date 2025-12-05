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ЧМ-2026
Сегодня 03:24
 

Видео лучших моментов: как Франция разгромила Норвегию с хет-триком Дембеле

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Видео лучших моментов: как Франция разгромила Норвегию с хет-триком Дембеле Килиан Мбаппе на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/thenews2.com©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Норвегии и Франции.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Норвегии и Франции.

Как сообщают Vesti.kz, встреча группы I завершилась уверенной победой французов со счетом 4:1. Главным героем матча стал Усман Дембеле, оформивший хет-трик. Килиан Мбаппе записал на свой счет две результативные передачи. 

При этом звездный форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд на поле не вышел, оставшись в запасе. 

Благодаря этой победе Франция набрала девять очков и с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира. Норвегия с шестью баллами финишировала второй и также пробилась в 1/16 финала.

Ниже представлено видео лучших моментов встречи.

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