Мбаппе и Дембеле? Стал известен состав Франции на первый матч ЧМ-2026

Стал известен состав сборной Франции на матч группового турнира чемпионата мира 2026 года против Сенегала, сообщают Vesti.kz.

Матч первого тура группы I состоится в Нью-Йорке. Тренерский штаб "трёхцветных" уже определился со стартовым составом на предстоящую игру.

Состав сборной Франции:

Меньян, Кунде, Салиба, Упамекано, Тео Эрнандес, Тчуамени, Рабио, Дуэ, Дембеле, Олисе, Мбаппе.

Стартовый свисток в поединке Франция — Сенегал прозвучит в 00:00 по времени Казахстана.

Напомним, на предыдущем чемпионате мира французская сборная добралась до финала турнира, где в драматичном матче уступила сборной Аргентины в серии послематчевых пенальти.