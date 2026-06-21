Матч сборной Франции на ЧМ-2026 оказался под угрозой срыва: известны подробности

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Франции и Ирака, запланированный на 23 июня, может оказаться под угрозой срыва из-за неблагоприятных погодных условий, сообщают Vesti.kz.

По информации L’Équipe, встреча должна пройти на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии в ночь с 22 на 23 июня и начнется в 02:00 по времени Казахстана.

Синоптики прогнозируют экстремальную жару — до +33°C, а также периодические грозы и дожди. В связи с действующими протоколами безопасности игра может быть приостановлена в любой момент.

Подобные ситуации уже происходили ранее: во время клубного чемпионата мира-2025 в США матч 1/16 финала между "Челси" и "Бенфикой" был прерван из-за грозы почти на два часа и в итоге растянулся на четыре часа 38 минут.