Мануэль Нойер установил рекорд чемпионатов мира среди вратарей

Мануэль Нойер установил рекорд среди вратарей по количеству матчей чемпионатов мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках второго тура группы Е ЧМ-2026 40-летний футболист вышел на поле в стартовом составе сборной Германии на матч против Кот-д'Ивуара. Эта встреча стала для Ноейра 21-й на мундиалях, что является абсолютным рекордом среди вратарей.



Предыдущее достижение принадлежало бывшего голкиперу сборной Франции Уго Льорису, на счету которого было 20 матчей.

Напомним, что этот чемпионат мира - последний для Нойера.

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