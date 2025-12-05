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ЧМ-2026
Сегодня 03:13
 

Лучшие моменты матча ЧМ-2026: как Испания победила Бельгию и вышла в полуфинал

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Лучшие моменты матча ЧМ-2026: как Испания победила Бельгию и вышла в полуфинал Сборная Испании на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/actionsports©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча четвертьфинала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором Испания победила Бельгию.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча четвертьфинала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором Испания победила Бельгию.

Как сообщают Vesti.kz, встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Луиса де ла Фуэнте. При этом Бельгия с 71-й минуты доигрывала матч со вторым вратарем, так как основной голкипер команды Тибо Куртуа получил травму. После того, как он покинул поле, испанцы забили победный гол. Подробности тут.

За выход в финал сборная Испании сыграет с Францией, которая ранее в четвертьфинале обыграла Марокко.

Видеообзор матча Испания - Бельгия 2:1

 

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