Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 07:50
 

Лидер сборной Франции рискует пропустить матч против Марокко на ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Лидер сборной Франции рискует пропустить матч против Марокко на ЧМ-2026 ©instagram.com/equipedefrance

У сборной Франции могут возникнуть кадровые проблемы перед четвертьфиналом чемпионата мира-2026 против Марокко.

Поделиться

У сборной Франции могут возникнуть кадровые проблемы перед четвертьфиналом чемпионата мира-2026 против Марокко.

Орельен Тчуамени рискует пропустить встречу из-за травмы бедра, сообщает RMC Sport. Полузащитник получил повреждение еще перед матчем 1/8 финала с Парагваем (1:0), из-за чего не смог принять участие в игре.

По информации источника, МРТ выявила у 26-летнего хавбека небольшое мышечное повреждение. Пока Тчуамени не готов вернуться к тренировкам в общей группе.

Ожидается, что главный тренер сборной Франции вновь доверит место в стартовом составе Ману Коне, чтобы дать Тчуамени дополнительное время на восстановление и подготовить его к возможному полуфиналу.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Марокко состоится 9 июля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   Канада, Ванкувер   •   1/8 финала, мужчины
8 июля 01:00   •   не начат
Швейцария
Швейцария
- : -
Колумбия
Колумбия
Кто победит в основное время?
Швейцария
Ничья
Колумбия
Проголосовало 17 человек

Реклама

Живи спортом!