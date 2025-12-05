Лидер сборной Франции рискует пропустить матч против Марокко на ЧМ-2026

У сборной Франции могут возникнуть кадровые проблемы перед четвертьфиналом чемпионата мира-2026 против Марокко.

Орельен Тчуамени рискует пропустить встречу из-за травмы бедра, сообщает RMC Sport. Полузащитник получил повреждение еще перед матчем 1/8 финала с Парагваем (1:0), из-за чего не смог принять участие в игре.

По информации источника, МРТ выявила у 26-летнего хавбека небольшое мышечное повреждение. Пока Тчуамени не готов вернуться к тренировкам в общей группе.

Ожидается, что главный тренер сборной Франции вновь доверит место в стартовом составе Ману Коне, чтобы дать Тчуамени дополнительное время на восстановление и подготовить его к возможному полуфиналу.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Марокко состоится 9 июля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!