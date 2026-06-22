Легенда Бразилии признал: Аргентина выглядит сильнее прямо сейчас

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос вызвал бурную реакцию у болельщиков на родине, оценив текущий уровень национальной команды, сообщают Vesti.kz.

Экс-футболист мадридского "Реала" заявил, что сборная Аргентины сейчас выглядит сильнее бразильцев.

"Давайте на время забудем прошлое. Если смотреть на настоящее, вы – действующие чемпионы мира. Бразилии нужно улучшиться, чтобы победить Аргентину, нынешнего чемпиона мира.

"Я думаю, что Аргентина впереди, прежде всего потому, что у них тренер, который давно работает с командой. У них есть Лео Месси, который является ориентиром для всего футбольного мира, для нашей футбольной эпохи", - сказал Роберто Карлос в программе Casa del Kun, которую ведёт Серхио Агуэро.