Криштиану Роналду оформил первый дубль на ЧМ-2026 (видео)

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче против Узбекистана, сообщают Vesti.kz. Он стал первым для футболиста на чемпионате мира-2026.

Встреча квартета K проходит на стадионе "НРГ Стэдиум" в Хьюстоне (штат Техас, США).

Португалия выигрывает после первого тайма со счетом 3:0.

Роналду вывел свою команду вперед на шестой минуте. Получив пас от Жоау Канселу, он четно пробил в нижний угол ворот.

На 17-й минуте увеличил отрыв Португалии Нуну Мендеш, который великолепно исполнил штрафной.

А на 39-й минуте Роналду оформил дубль после голевого ассиста от Бруно Фернандеша.