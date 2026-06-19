Бывший английский форвард Джей Ботройд раскритиковал роль звёздного футболиста Криштиану Роналду в сборной Португалии на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

По его словам, присутствие 41-летнего форварда в стартовом составе уже не приносит команде пользы. Поводом для высказывания стала ничья португальцев со сборной Конго (1:1) в матче первого тура чемпионата мира-2026. Роналду провёл встречу без результативных действий.

По мнению Ботройда, Роналду стоит пересмотреть свою роль в сборной и чаще выходить на поле со скамейки запасных.

"Честно говоря, я думаю, если Роналду – командный игрок, ему следует отойти на второй план и понять, что он должен быть игроком, выходящим на замену и тем самым оказывающим влияние на игру. Сможет ли он когда-нибудь это сделать? Нет, я так не думаю. Такова моя точка зрения", — цитирует англичанина Sky Sports.

Ботройд также считает, что чрезмерное внимание к Роналду негативно влияет на команду. По его словам, португалец на протяжении всей карьеры стремился конкурировать с Лионелем Месси, однако сейчас эта история уже не имеет значения.

"Я смотрю на Роналду и… Сегодня меня возненавидят преданные болельщики Роналду, но кажется, что все внимание сосредоточено на нем, да? Знаете, он постоянно гонится за Месси. Он никогда не станет Месси, но за свою карьеру он максимально использовал все возможности… Но сейчас он становится скорее помехой для Португалии, чем помощью, и я думаю, что именно в этом ошибка Роберто Мартинеса", — заявил Ботройд.

Следующий матч на ЧМ-2025 сборная Португалии проведёт 23 июня - сыграет с Узбекистаном.

Добавим, что в матче с ДР Конго Роналду установил рекорд - стал самым возрастным полевым игроком в истории чемпионатов мира.

Также он повторил достижение Месси, приняв участие в шестом ЧМ.