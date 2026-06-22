На Кейна наложили проклятие перед матчем ЧМ-2026. В деле замешан и Роналду

Громкая история из мира футбольной мистики получила продолжение перед матчем Англии и Ганы на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Известный ганский колдун Нана Кваку Бонсам заявил, что наложил проклятие на капитана англичан Харри Кейна.

"Я уже показал, на что способен, поэтому знаю, какую работу нужно проделать, чтобы остановить его. Я не желаю ему серьезной травмы. Я сделаю все так, чтобы это помогло Гане", - заявил он.

Любопытно, что это уже не первый подобный случай в карьере шамана. Ещё перед чемпионатом мира 2014 года Бонсам утверждал, что навёл проклятие на Криштиану Роналду. Однако тогда эффект оказался прямо противоположным: португалец вышел в стартовом составе на игру с Ганой и отметился победным голом.

Мат Англия - Гана пройдет в Бостоне (США) ночь с 23 на 24 июня.