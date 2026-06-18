Кейн и Беллингем устроили шоу в матче с Хорватией на ЧМ-2026

Сборная Англии одержала победу над Хорватией в стартовом матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы L прошла на стадионе AT&T Stadium в городе Арлингтон (штат Техас, США) и завершилась со счетом 4:2. Дубль в составе победителей оформил Харри Кейн.

Первый гол состоялся на 12-й минуте. 40-летний хорватский полузащитник Лука Модрич привез пенальти в ворота своей команды, снеся оппонента во время атаки. Кейн пробил 11-метровый, но Доминик Ливакович отбил удар. Судья решил, что пенальти надо перебить. К мячу снова подошел Кейн, который во второй попытке не оставил шансов хорватскому вратарю, пробив в правый угол.

На 36-й минуте Мартин Батурина сравнял счет, но хорваты удерживали ничью недолго. На 42-й минуте Деклан Райс отлично подал угловой, после которого Харри Кейн оформил дубль.

Хорватия вновь оказалась в роли отыгрывающейся, но успела спасти ситуацию еще до перерыва. Уже в добавленное к первому тайму время Петар Муса забил головой. На перерыв команды ушли при счете 2:2.

Едва начался второй тайм, Англия снова повела в счете. На этот раз отличился Джуд Беллингем, который четко пробил, ворвавшись в штрафную соперника.

Отыграться в третий раз хорваты не смогли. А вот англичане забили им четвертый гол - на Маркус Рэшфорд с близкой дистанции отправил мяч в нижний угол, установив окончательный счет.

В группе L, помимо Англии и Хорватии, также выступают сборные Ганы и Панамы. Они свой матч проведут позже.