Канада уничтожила Катар в матче ЧМ-2026 с шестью мячами, двумя красными, автоголом и отмененным пенальти

Сборная Канады разгромила Катар в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в рамках квартета В прошла в Ванкувере (Канада) и завершилась со счетом 6:0. При этом Катар заработал две красные карточки.

Хозяева турнира открыли счет на 16-й минуте - Кайл Ларин получил мяч в штрафной и точно пробил. На 29-й минуте Хонатан Дэвид после отскока мяча удвоил преимущество команды.

На 33-й минуте после грубой игры защитник сборной Катара Хомам Аль-Амин заработал красную. Рефери решил назначить пенальти, но после видеопросмотра изменил свое решение. Но расстраивались футболисты Канады недолго - в компенсированное время Дэвид оформил дубль.

На 53-й минуте Катар остался уже вдевятером. Ассим Мадибо после нарушения сначала получил желтую карточку, но после видеопросмотра судья заменил ее на красную. Канадский полузащитник Исмаэль Коне после столкновения с Мадибо покинул поле на носилках.

Канадцы продолжили добивать соперника. На 64-й минуте Натан Салиба забил из-за пределов штрафной, после того как мяч отскочил в сетку от штанги.

На 75-й минуте, отражая очередную атаку Канады, Аль-Маннаи забил автогол. Но и на этом уничтожение Катара не закончилось. Уже в добавленное время на 92-й минуте Дэвид оформил хет-трик, поставив точку.

Напомним, что Канада и Катар выступают в группе В, где ранее Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину со счетом 4:1. В заключительном туре 25 июня Канада сыграет со Швейцарией, а Катар с Боснией и Герцеговиной.

В плей-офф от каждой группы выйдут команды, занявшие первое-второе места. Также путевки получат восемь лучших команд среди тех, кто станет третьими.