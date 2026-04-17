Известного тренера уволили за два месяца до ЧМ-2026: уже назван преемник

Саудовская Аравия уволила главного тренера Эрве Ренара с немедленным вступлением решения в силу перед чемпионатом мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.
Французский специалист вернулся на второй срок во главе сборной Саудовской Аравии в конце 2024 года.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, главным претендентом на место Ренара является греческий специалист Георгиос Донис, возглавляющий саудовский клуб "Аль-Халидж".
Отмечается, что федерация уже достигла соглашения с тренером, который будет руководить сборной на ЧМ-2026.