Изменения отменяются: правило ЧМ-2026 не появится на Евро-2028

На чемпионатах Европы по футболу не планируется вводить паузы для питья воды в середине каждого тайма, как это происходит в матчах ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

УЕФА не намерена перенимать подобную практику, которая, по данным The Telegraph, во многом связана и с коммерческой составляющей — в том числе дополнительными рекламными вставками.

Аналогичное решение касается и Лиги чемпионов — самого престижного клубного турнира Европы. Такие остановки могут быть разрешены только в исключительных случаях, связанных с экстремально высокой температурой, ориентировочно от 35 градусов и выше.

При этом каждый подобный эпизод будет рассматриваться и утверждаться индивидуально.

Напомним, следующий чемпионат Европы пройдёт в 2028 году на территории Великобритании и Ирландии.