Иордания - Алжир: прямая трансляция матча ЧМ-2026

Утром, 23 июня, на ЧМ-2026 сыграют сборные Иордании и Алжира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы J состоится в Сан-Франциско (США) и начнется в 08:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция встречи состоится на телеканале Qazsport и стартует в 07:50. Просмотр игры также будет доступен на официальном сайте телевещателя.

В первом туре Алжир проиграл команде Аргентины - 0:3. Все решил хет-трик Лионеля Месси. Иорданцы в ранге дебютанта мирового первенства проиграли на старте Австрии - 1:3.

Сегодня, в 22:00 по Казахстану на поле выйдут сборные Аргентины и Австрии.

Турнирное положение в группе JАргентина - 3 очка;Австрия - 3;Иордания - 3;Алжир - 0.