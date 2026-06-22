Хусанов обошёл Мбаппе и вошёл в топ-3 игроков на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала рейтинг самых быстрых футболистов по итогам первого тура группового этапа чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Хусанов — один из самых быстрых на старте турнира

В числе лидеров оказался защитник сборной Узбекистана и английского "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов, который вошёл в тройку сильнейших по максимальной скорости.

В стартовом матче турнира Хусанов разогнался до 36,5 км/ч. Этот результат позволил ему разделить второе–третье места в рейтинге с нападающим сборной Норвегии Эрлингом Холандом, который является его одноклубником в английском гранде.

Быстрее оказался только австралийский защитник Джордан Бос, показавший максимальную скорость 36,7 км/ч.

При этом узбекистанский футболист опередил ряд звёзд мирового уровня, включая форварда сборной Франции Килиана Мбаппе (35,1 км/ч) и вингера Южной Кореи Сон Хын Мина (35,2 км/ч).

Топ-10 самых быстрых игроков 1-го тура ЧМ-2026Джордан Бос (Австралия) — 36,7 км/чЭрлинг Холанд (Норвегия) — 36,5 км/чАбдукодир Хусанов (Узбекистан) — 36,5 км/чМохаммед Туре (Австралия) — 35,8 км/чРайан Гравенберх (Нидерланды) — 35,6 км/чАлан Минда (Эквадор) — 35,5 км/чСон Хён Мин (Южная Корея) — 35,2 км/чДжед Спенс (Англия) — 35,2 км/чКилиан Мбаппе (Франция) — 35,1 км/чПедру Нету (Португалия) — 34,8 км/ч

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится финальным матчем 19 июля.

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