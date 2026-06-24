Харри Кейн не смог забить на ЧМ-2026 после проклятия африканского шамана

Нападающий и капитан сборной Англии Харри Кейн не смог забить в матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу против Ганы, сообщают Vesti.kz.

Встреча второго тура группы L прошла в Фоксборо (штат Массачусетс, США) и завершилась нулевой ничьей. Это отложило выход Англии в плей-офф ЧМ-2026, хотя в случае победы она могла это сделать досрочно.

Как сыграл Кейн

Кейн вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь матч и нанес один удар в створ ворот. Голевыми действиями он не отметился.

Ранее в стартовом матче сборной Англии против Хорватии, который она выиграла со счетом 4:2, Кейн отметился дублем.





Проклятие шамана

После этого, по данным Daily Star, африканский шаман Нана Кваку Бонсам заявил, что хочет наложить заклятие на звезду сборной Англии, чтобы помочь сборной Ганы.

"Я очень известен своими прогнозами. Я не желаю ему серьёзных травм. Этого будет достаточно, чтобы остановить его в матче против моей страны. Я буду делать свою работу, чтобы это помогло Гане", - заявил тогда шаман.

Какое положение у Англии

Теперь у сборных Англии и Ганы по четыре балла. Решающим станет третий тур, в котором и определятся участники следующего раунда. 28 июня Англия сыграет с Панамой, а Гана - с Хорватией.

Подробнее с турнирной таблицей ЧМ-2026 можно ознакомиться здесь.