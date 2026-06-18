Гол 20-летнего футболиста на 95-й минуте решил исход матча ЧМ-2026

Сборная Ганы одержала победу над Панамой в стартовом матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча группы L прошла на стадионе "Би-Эм-О Филд" (Торонто, Канада) и завершилась со счетом 1:0.
До конца основного времени на табло горели нули. Ганцы вырвали победу уже в добавленное время.
На 95-й минуте 20-летний Сэмюэль Йиренски, получив пас в штрафной, вколотил мяч под перекладину.
После первого тура группу L возглавляет сборная Англии, которая ранее со счетом 4:2 обыграла Хорватию. Гана по разнице забитых-пропущенных голов занимает второе место.
Напомним, что в плей-офф выйдут команды, которые займут в своих квартетах первые-вторые места. А также путевки получат восемь лучших команд среди тех, кто станет третьими.