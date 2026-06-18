Гол 20-летнего футболиста на 95-й минуте решил исход матча ЧМ-2026

Сборная Ганы одержала победу над Панамой в стартовом матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы L прошла на стадионе "Би-Эм-О Филд" (Торонто, Канада) и завершилась со счетом 1:0.

До конца основного времени на табло горели нули. Ганцы вырвали победу уже в добавленное время.

На 95-й минуте 20-летний Сэмюэль Йиренски, получив пас в штрафной, вколотил мяч под перекладину.

После первого тура группу L возглавляет сборная Англии, которая ранее со счетом 4:2 обыграла Хорватию. Гана по разнице забитых-пропущенных голов занимает второе место.

Напомним, что в плей-офф выйдут команды, которые займут в своих квартетах первые-вторые места. А также путевки получат восемь лучших команд среди тех, кто станет третьими.

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