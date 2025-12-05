Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Франции над Марокко в четвертьфинале чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

По мнению экс-бойца, команда Дидье Дешама пока не показала свой максимум, а настоящим испытанием для нее может стать возможный полуфинал с Испанией.

"Тут комментарии излишни, второй мир подряд Франция убирает Марокко. Французам по составу нет равных, мне очень интересною, как они будут играть, когда они будут проигрывать, посмотреть на скорость и всю мощность команды. А то такое ощущение, что они до сих пор даже не напрягались. Если мы увидели Аргентину, Испанию и Англию в позиции, когда им пришлось показать себя во всей красе, то французский предел мы еще не видели. Вот с испанцами игра будет нереальной, очень жду этот матч, если конечно испанцы пройдут дальше", - написал Хабиб в своем телеграм-канале.

Напомним, Франция первой вышла в полуфинал чемпионата мира, победив Марокко со счетом 2:0. Ее следующий соперник определится в матче между Испанией и Бельгией.

Получил травму? Мбаппе сделал заявление после выхода Франции в полуфинал ЧМ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!