Во Франции нашли виновных в вылете от Испании на ЧМ-2026

Известный французский журналист и эксперт Даниэль Риоло в эфире радиостанции RMC жёстко раскритиковал игру сборной Франции в полуфинале чемпионата мира-2026 и признал полный провал экспертного сообщества, передают Vesti.kz.

Риоло не стал сдерживать эмоций, оценивая как саму игру национальной команды, так и работу студии во время разбора полётов.

Видеообзор полуфинала ЧМ-2026 Франция - Испания

"Дешам провалил свой уход. Впервые за 20 лет существования программы After мы несли полную чушь. Мы полностью провалились. Не знаю, виной ли тому формат передачи, Нью-Йорк... Но мы творили и говорили полную ерунду", - цитирует журналиста RMC Sport.

Особое внимание эксперт уделил центральной линии французской сборной, которая полностью уступила соперникам:

"Наша полузащита слаба. Сегодня вечером Тчуамени и Рабьо были на расстоянии световых лет от испанской полузащиты".

Отметим, что Франция уступила Испании со счётом 0:2. В финале, в ночь на 20 июля в Нью-Йорке, "Красная фурия" встретится с победителем второй полуфинальной пары ЧМ-2026 Англия - Аргентина. Их матч состоится в ночь на 16 июля и начнётся в 00:00 по времени Астаны.

Прямая трансляция полуфинала ЧМ-2026 Англия - Аргентина

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