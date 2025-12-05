ФИФА наградила Месси за исторический хет-трик на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 с Алжиром, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Эрроухед" в Канзас-Сити (США) и завершилась со счётом 3:0 в пользу действующих чемпионов мира.

Все три гола в составе победителей забил 38-летний Месси. Для аргентинца это первый хет-трик на чемпионатах мира.

Месси забил свой 16-й гол на чемпионатах мира, став лучшим бомбардиром в истории турнира наряду с бывшим нападающим сборной Германии Мирославом Клозе (16).

Позади остался бразилец Роналдо (15).

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