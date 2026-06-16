Фанат поставил миллион долларов на победу сборной Испании и всё проиграл

На чемпионате мира-2026 футболу-2026 был зафиксирован один из самых неожиданных результатов турнира - в сборная Испании не смогла обыграть Кабо-Верде, сообщают Vesti.kz. Одному из фанатов команды это стоило миллиона долларов.

Встреча в рамках первого тура группы H завершилась нулевой ничьей. Испанцы ни разу не смогли поразить ворота дебютанта турнира. Но такого исхода мало кто ожидал из-за разницы в классе между соперниками.

Так, по данным Polymarket Sport, такой исход больно ударил по одному из болельщиков. Фанат, чье имя не называется, поставил на победу испанцев один миллион долларов. В случае успеха фаворита его чистый выигрыш составил бы около 85 тысяч долларов.

Напомним, что в плей-офф ЧМ-2026 по итогам группового этапа выйдут по две команды от каждой группы, а также путевки получат восемь лучших среди тех, кто займет третьи места. Испания и Кабо-Верде выступают в группе H, куда также входят сборные Уругвая и Саудовской Аравии.