Определилась еще одна пара 1/4 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За путевку в полуфинал поспорят сборные Норвегии и Англии.

Норвежцы пробились в число восьми сильнейших команд турнира после победы над Бразилией в 1/8 финала. Встреча завершилась со счетом 2:1, а дублем в составе скандинавской команды отметился Эрлинг Холанд.

В свою очередь сборная Англии на этой же стадии обыграла Мексику со счетом 3:2 и также продолжила борьбу за титул. В этом матче в составе победителей дубль на свой счет записал Джуд Беллингем, еще один гол на счету Харри Кейна.

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 Норвегия -Англия пройдет в Майами (США) по казахстанскому времени 12 июля в 02:00.

Ранее определилась первой парой этой стадии турнира стали команды Франции и Марокко. Оставшиеся матчи 1/8 финала: Португалия - Испания, США - Бельгия, Аргентина - Египет, Швейцария - Колумбия.

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