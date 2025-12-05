Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/8 финала подопечные Томаса Тухеля одержали победу над Мексикой со счетом 3:2. Встреча на стадионе "Ацтека" в Мехико (Мексика) началась с часовой задержкой из-за сильного ливня.

Главным героем первого тайма стал Джуд Беллингем. Полузащитник оформил дубль всего за две минуты, поразив ворота соперника на 36-й и 38-й минутах. Однако еще до перерыва хозяева сократили отставание — на 42-й минуте отличился Хулиан Киньонес.

Во втором тайме положение Англии осложнилось. На 54-й минуте Джаррел Куанса получил прямую красную карточку за грубый фол, оставив свою команду вдесятером. Несмотря на это, уже на 60-й минуте Харри Кейн уверенно реализовал пенальти и сделал счет 3:1.

Мексиканцы сумели вернуть интригу достаточно быстро. После того как Марк Гехи получил желтую карточку за неспортивное поведение, арбитр назначил пенальти в пользу хозяев. Одиннадцатиметровый на 69-й минуте реализовал Рауль Хименес. Мексика сократила отставание до минимума, со сравнять до окончания второго тайма не смогла.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Англии встретится с Норвегией, которая ранее выбила из турнира Бразилию.

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