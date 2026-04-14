Португальский специалист Карлуш Кейруш назначен на пост главного тренера сборной Ганы по футболу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Футбольную ассоциации Ганы (GFA).

На этом посту Кейруш сменил Отто Аддо, который вывел сборную Ганы в финальную часть чемпионата мира 2026 года, но был уволен после поражения от сборной Германии (1:2) в товарищеском матче 30 марта.

73-летний португалец будет руководить сборной Ганы на предстоящем мундиале, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповой стадии ганцы сыграют с командами Панамы (17 июня), Англии (23 июня) и Хорватии (27 июня).

Кейруш на клубном уровне тренировал португальский "Спортинг", американский "МетроСтарз", японскую "Нагою Грампус" и мадридский "Реал", с которым завоевал Суперкубок Испании, также он входил в тренерский штаб Алекса Фергюсона в английском "Манчестер Юнайтед". На национальном уровне он дважды возглавлял сборную Португалии, тренировал команды ОАЭ, ЮАР, Ирана (дважды), Колумбии, Египта, Катара и Омана.

Предстоящий чемпионат мира станет для Кейруша пятым в карьере. Он работал на ЧМ-2010 с португальцами, а также на ЧМ-2014, 2018 и 2022 со сборной Ирана.



