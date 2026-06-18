Чехия забила рекордный гол, но не смогла обыграть ЮАР на ЧМ-2026

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 в группе A между сборными Чехии и Южно-Африканской Республики (ЮАР) завершился вничью — 1:1, передают Vesti.kz.
Встреча прошла на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте (США, штат Джорджия).Рекордный старт от Чехии
Чехия начала матч максимально агрессивно и уже на первых минутах открыла счёт. Полузащитник Михал Садилек отличился на 6-й минуте, однако по официальной статистике мяч оказался в воротах через 5 минут и 8 секунд после стартового свистка.
Этот гол стал самым быстрым на текущем чемпионате мира, позволив Садилеку превзойти достижение немецкого нападающего Феликса Нмечи, который ранее забил Кюрасао за 5 минут 16 секунд.
ЮАР спаслась в концовке
Несмотря на ранний гол и преимущество по ходу встречи, чешская сборная не смогла удержать победный счёт. Южноафриканцы прибавили во втором тайме и сумели добиться своего в концовке матча.
На 83-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Чехии. Тебохо Мокоэна уверенно реализовал удар, разведя мяч и вратаря по разным углам, и сравнял счёт — 1:1.
Положение в группе
После этой встречи обе команды имеют по одному очку. Оба коллектива подошли ко второму туру после поражений на старте турнира: Чехия уступила Южной Корее (1:2), а ЮАР проиграла Мексике (0:2).
В заключительном туре группового этапа Чехия сыграет с Мексикой, а Южная Африка встретится с Южной Кореей.
Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.