Чехия забила рекордный гол, но не смогла обыграть ЮАР на ЧМ-2026

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 в группе A между сборными Чехии и Южно-Африканской Республики (ЮАР) завершился вничью — 1:1, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте (США, штат Джорджия).

Рекордный старт от Чехии

Чехия начала матч максимально агрессивно и уже на первых минутах открыла счёт. Полузащитник Михал Садилек отличился на 6-й минуте, однако по официальной статистике мяч оказался в воротах через 5 минут и 8 секунд после стартового свистка.

Этот гол стал самым быстрым на текущем чемпионате мира, позволив Садилеку превзойти достижение немецкого нападающего Феликса Нмечи, который ранее забил Кюрасао за 5 минут 16 секунд.

ЮАР спаслась в концовке

Несмотря на ранний гол и преимущество по ходу встречи, чешская сборная не смогла удержать победный счёт. Южноафриканцы прибавили во втором тайме и сумели добиться своего в концовке матча.

На 83-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Чехии. Тебохо Мокоэна уверенно реализовал удар, разведя мяч и вратаря по разным углам, и сравнял счёт — 1:1.

Положение в группе

После этой встречи обе команды имеют по одному очку. Оба коллектива подошли ко второму туру после поражений на старте турнира: Чехия уступила Южной Корее (1:2), а ЮАР проиграла Мексике (0:2).

В заключительном туре группового этапа Чехия сыграет с Мексикой, а Южная Африка встретится с Южной Кореей.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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