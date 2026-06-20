Бразилия одержала первую победу на ЧМ-2026 (видео)

Сборная Бразилии одержала победу над Гаити в матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в рамках группы С прошла на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" (Филадельфия, США) и завершилась со счетом 3:0. Для пятикратных чемпионов мира эта победа стала первой на турнире.

Матеус Кунья вывел Бразилию вперед на 23-й минуте, забив мяч в пустые ворота после рикошета. Сначала рефери заподозрил офсайд, но после видеопросмотра гол был засчитан.

Спустя еще 13 минут Кунья оформил дубль, замкнув передачу Винисиуса Жуниора.

А уже в добавленное к первому тайму время Винисиус сам отправил мяч в ворота с близкой дистанции, установив окончательный счет.

Отметим, что в этом матче не играл Неймар, который находится в расположении сборной, но восстанавливается после травмы.

Таким образом, Бразилия в двух матчах группового этапа набрала четыре очка - столько же у сборной Марокко, с которой они сыграли вничью 1:1 в первом туре. В заключительном третьем туре 25 июня Бразилия сыграет с Шотландией, а Марокко с Гаити.

В плей-офф выйдут по две лучшие сборные от каждой группы, а также восемь лучших команд среди занявших третьи места.

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