Сборная Боснии и Герцеговины стала первой командой, которая вышла в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, заняв третье место в группе, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 25 июня, в последнем матче квартета В команда обыграла Катар со счетом 3:1. С первого места в плей-офф вышла Швейцария (7 очков), со второго - Канада (4).

Сборная Боснии и Герцеговины заняла третье место в группе В, набрав также четыре очка за три матча. Канаде она уступила по дополнительным показателям.

После этого сборная Шотландия уступила Бразилии и заняла третье место в группе С. Теперь как минимум в четырех группах команды, занявшие третьи места, не обойдут Боснию и Герцеговину. Всего же среди третьих мест путевки в плей-офф получат восемь лучших команд.

Напомним, что в составе сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026 выступает полузащитник "Астаны" Иван Башич. Он стал первым представителем казахстанской футбольной премьер-лиги, принявшим участие в чемпионате мира.

Ранее на групповом этапе ЧМ-2026 сборная Боснии и Герцеговины сыграла в ничью с Канадой (1:1) и проиграла Швейцарии (1:4). Победа над Катаром стала для команды первой в истории чемпионатов мира. В плей-офф мундиаля она также вышла впервые.

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