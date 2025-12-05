Победа в матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу стала исторической для сборной Боснии и Герцеговины, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 25 июня, подопечные Сергея Барбареза обыграли в заключительной встрече группы В Катар. Матч прошел в Сиэтле (США) и завершился со счетом 3:1 в пользу европейской команды.

Голевым ассистом в этой игре отметился полузащитник "Астаны" Иван Башич, который на 29-й минуте помог своей команде открыть счет.

Эта победа - первая для сборной Боснии и Герцеговины на чемпионатах мира. Ранее команда никогда не выигрывала матчи мировых первенств.

В группе В Босния и Герцеговина заняла третье место и теперь может установить еще одно исторической достижение. Если команда войдет в восьмерку лучших среди тех, кто займет третьи места в своих квартетах, то впервые выйдет в плей-офф мундиаля. Ознакомиться подробнее со статистикой и турнирным положением команд можно здесь.

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