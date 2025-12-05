Босния и Герцеговина одержала победу над Катаром в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча третьего тура группы В прошла в Сиэтле (США) и завершилась со счетом 3:1 в пользу европейской команды.

В составе Боснии и Герцеговины на поле вышел полузащитник "Астаны" Иван Башич, который является первым представителем казахстанской премьер-лиги на чемпионатах мира. На 29-й минуте Башич сделал голевую передачу на Керима Алайбеговича, открыл счет в матче.

Спустя еще пять минут боснийцы вели 2:0 благодаря автоголу катарского вратаря Махмуда Абунады. Оплошность кипера на 42-й минуте исправил Хасан аль-Хайдос, отыгравший один мяч. Но на 80-й минуте Эрмин Махмич забил в ворота Катара третий гол.

Сборная Боснии и Герцеговины заняла третье место в группе В. С первого места в плей-офф вышла Швейцария (7 очков), со второго - Канада (4).

У боснийцев такое же количество очков, как у канадцев, но они заняли место ниже из-за разницы забитых-пропущенных мячей. При этом команда Башича сохраняет шансы на выход в плей-офф, так как по итогам группового этапа путевки получат восемь лучших сборных среди тех, кто займет в группах третьи места.

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