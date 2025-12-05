Полузащитник "Астаны" Иван Башич стал автором результативной передачи на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во встрече заключительного третьего тура группы В, который проходит в Сиэтле (США), он помог Боснии и Герцеговине выйти вперед в матче с Катаром.

На 29-й минуте Башич сделал голевую передачу на Керима Алайбеговича, открыл счет в матче.

Напомним, что Башич является первым футболистом казахстанской футбольной премьер-лиги, участвующим в чемпионате мира. Сборная Боснии и Герцеговины не лидирует в группе после двух туров, но сохраняет шансы на выход в плей-офф. Подробности

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