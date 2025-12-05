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ЧМ-2026
Сегодня 00:51
 

Футболист "Астаны" сделал голевой ассист в матче Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026

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Футболист "Астаны" сделал голевой ассист в матче Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026 Иван Башич. Фото: ФК "Астана"©

Полузащитник "Астаны" Иван Башич стал автором результативной передачи на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Полузащитник "Астаны" Иван Башич стал автором результативной передачи на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во встрече заключительного третьего тура группы В, который проходит в Сиэтле (США), он помог Боснии и Герцеговине выйти вперед в матче с Катаром.  

На 29-й минуте Башич сделал голевую передачу на Керима Алайбеговича, открыл счет в матче.


Напомним, что Башич является первым футболистом казахстанской футбольной премьер-лиги, участвующим в чемпионате мира. Сборная Боснии и Герцеговины не лидирует в группе после двух туров, но сохраняет шансы на выход в плей-офф. Подробности тут.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 16 9 6 1 26-11 33
3 Окжетпес 14 7 6 1 20-13 27
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Актобе 14 6 4 4 18-13 22
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Елимай 14 5 5 4 21-19 20
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Женис 14 4 5 5 11-16 17
10 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
11 Кызылжар 15 4 3 8 17-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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