Футболист "Астаны" столкнулся с проблемой на ЧМ-2026? Но выход из ситуации есть

В затруднительном положении оказалась сборная хавбека "Астаны" Ивана Башича после двух туров группового этапа ЧМ-2026. В активе команды Боснии и Герцеговины только один набранный балл. Корреспондент Vesti.kz оценивает шансы Башича и компании на выход в плей-офф мундиаля.

Если в первом туре ничейный результат с хозяевами турнира Канадой (1:1) можно было считать скорее положительным, то вот разгромное поражение от Швейцарии во второй игре (1:4) стало шоком для боснийцев. Теперь в группе В лидируют Канада и Швейцария, у которых по четыре очка. А вот у Боснии и Герцеговины и Катара по одному баллу в активе.

Выйти в плей-офф напрямую почти невозможно?

При равенстве очков на ЧМ в первую очередь смотрят на очные встречи, а уже потом на разницу мячей. Сейчас у канадцев и швейцарцев по четыре балла, а у боснийцев - одно очко.

Если после третьего решающего тура у команды Башича будет четыре очка, то они могут сравняться с кем-то из лидеров, которые сыграют друг с другом. Если Канада обыграет Швейцарию, а Босния и Герцеговина обыграет Катар, то команда игрока "Астаны" сравняется по очкам со швейцарцами. Но личные встречи будут говорить именно за конкурентов.

Если же Швейцария обыграет Канаду, то хозяева ЧМ будут равны по очкам с боснийцами. Между собой они сыграли вничью, поэтому будут считать разницу голов. У Канады она сейчас +6, а у Боснии и Герцеговины - -3. Отыграть такую разницу за один матч почти нереально. Это значит, что выше третьего место балканцы не поднимутся, это практически исключено.

Боснийцам нужна уверенная победа над Катаром

Но это особенный ЧМ, на котором впервые участвуют сразу 48 команд, и на котором впервые появится стадия 1/16 финала. 24 команды напрямую выйдут из 12 групп в плей-офф (по две лучшие из каждого квартета). А ещё в плей-офф попадут восемь из 12 лучших команд, занявших третьи места.

Поэтому боснийцам необходимо цепляться за уверенное третье место. Набор четырёх очков за три тура дают отличные шансы пробиться в плей-офф с третьей строчки. Но для этого надо обыгрывать Катар, который тоже будет надеяться именно на победу и набор четырёх баллов.

Катар сыграл лучше со Швейцарией (1:1), чем с ними же проявила себя Босния и Герцеговина (1:4). Зато команда Башича лучше сыграла с Канадой (1:1), чем Катар (0:6). А ещё не будем забывать, что в последней игре с канадцами сборная Катара из-за удалений лишилась двух игроков, и это ощутимый плюс для боснийцев.

Если Канада и Швейцария на 99 процентов гарантировали себе прямой совместный выход в плей-офф, то как минимум одна из двух команд в паре Босния и Герцеговина - Катар проведёт последнюю игру на чемпионате 24 июня в Сиэтле (США), и это будет очная дуэль между ними.

Если же боснийцам не получится обыграть Катар и пробиться в плей-офф через рейтинг команд, занявших третье место, то Башич может успеть к старту еврокубковой кампании "Астаны". Матчи с албанским "Динамо Сити" в первом квалификационном раунде Лиги конференций пройдут 9 и 16 июля.

Но если Босния и Герцеговина пробьётся в 1/16 финала, то матч этой стадии команда Башича проведёт либо 29 июня, либо 1 июля, и тогда шансов на то, что полузащитник успеет к играм в Лиге конференций, станет куда меньше.

Напомним, что 24-летний Башич стал первым действующим игроком, который принимает участие на чемпионате мира по футболу.

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Фото: IG/fifaworldcup©️

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