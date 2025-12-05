Сборная Швейцарии одержала победу над Канадой в последнем матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу и вышла в плей-офф с первого места, сообщают Vesti.kz.

Встреча в рамках группы В прошла в Ванкувере (Канада) и завершилась со счетом 2:1 в пользу европейской команды.

Все голы были забиты во втором тайме. На 46-й минуте Рубен Варгас нанес точный удар после передачи Йоана Манзамби. А на 57-й минуте отличился уже и сам Манзамби, увеличив отрыв швейцарцев. На 76-й минуте канадский форвард Промис Дэвид отыграл один мяч и спас свою команду в поражения всухую.

Обе сборные вышли в плей-офф чемпионата мира. Швейцария - с первого места, набрав в трех матчах семь очков, а Канада - с четырьмя баллами со второго.

Напомним, что в следующий раунд проходят команды, занявшие первые и вторые места в группах, но также путевки получат восемь лучших команд среди тех, кто станут третьими.

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