Бельгия - Иран: где и когда смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2026?

Сегодня, 21 июня, на ЧМ-2026 пройдёт матч групповой стадии между Бельгией и Ираном. Противостояние начнётся в полночь по казахстанскому времени, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встречу между этими командами в Инглвуде (Калифорния, США) в прямом эфире покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan, а также стриминговый сервис "Кинопоиск".





В группе G абсолютный паритет после первого тура

В первом туре Бельгия сыграла вничью с Египтом (1:1), а Иран поделил очки с Новой Зеландией (2:2). Поэтому в активе всех четырёх сборных по одному набранному баллу.

Любопытно, что это будет первая очная встреча между сборными Бельгии и Ирана.

Прямая трансляция матча Испания - Саудовская Аравия на ЧМ-2026